توكنوميكس Larp Detective Agency ($AGENCY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Larp Detective Agency ($AGENCY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Larp Detective Agency ($AGENCY) Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. الموقع الرسمي: https://www.larpdetective.agency/ اشتر $AGENCY الآن!

توكنوميكس Larp Detective Agency ($AGENCY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Larp Detective Agency ($AGENCY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.86K $ 40.86K $ 40.86K إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.86K $ 40.86K $ 40.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Larp Detective Agency ($AGENCY)

توكنوميكس Larp Detective Agency ($AGENCY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Larp Detective Agency ($AGENCY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $AGENCY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $AGENCY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $AGENCY، استكشف السعر المباشر لتوكن $AGENCY!

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