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سعر Larp Detective Agency ($AGENCY) المباشر لليوم هو USD 0.00826222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.27M . يتم تحديث سعر $AGENCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Larp Detective Agency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 750.99K - تغيير سعر Larp Detective Agency خلال اليوم هو +22.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Larp Detective Agency ($AGENCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ +0.00153539 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00153539 +22.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Larp Detective Agency ($AGENCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Larp Detective Agency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0066343$ 0.0066343 $ 0.0066343 24 ساعة مرتفع $ 0.00988304$ 0.00988304 $ 0.00988304 عالية طوال الوقت $ 0.02279091$ 0.02279091 $ 0.02279091 تغير السعر (1 ساعة) -4.68% تغير السعر (1يوم) +22.82% تغير السعر (7 أيام) -54.76%

معلومات سوق Larp Detective Agency ($AGENCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: