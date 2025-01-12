سعر Larp Detective Agency ($AGENCY)
سعر Larp Detective Agency ($AGENCY) المباشر لليوم هو USD 0.00826222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.27M. يتم تحديث سعر $AGENCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Larp Detective Agency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 750.99K
- تغيير سعر Larp Detective Agency خلال اليوم هو +22.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ +0.00153539 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Larp Detective Agency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00153539
|+22.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Larp Detective Agency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.68%
+22.82%
-54.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.
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