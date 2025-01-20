سعر Larix (LARIX)
سعر Larix (LARIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LARIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Larix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.00K
- تغيير سعر Larix خلال اليوم هو -9.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Larix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Larix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Larix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Larix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.82%
|30 يوم
|$ 0
|-25.70%
|60 يوم
|$ 0
|-31.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Larix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.89%
-9.82%
-9.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Larix is the lending protocol where users can participate as supplyers or borrowers. we adopted a dynamic interest rate model and created more capital-efficient risk management pools, as such a broad selection of collateral types can be fully utilized in a safe way. Furthermore, LARIX token based on a delicately designed token economy enables continuous incentive allocation to boost real demands.
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