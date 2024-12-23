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سعر Larissa Blockchain (LRS) المباشر لليوم هو USD 0.02032734 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.72K . يتم تحديث سعر LRS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Larissa Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53K - تغيير سعر Larissa Blockchain خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.19M

أداء سعر Larissa Blockchain (LRS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ -0.00028888129267272 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ -0.0084912035 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ +0.0025838874 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ +0.004826344906754455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00028888129267272 -1.40% 30 يوم $ -0.0084912035 -41.77% 60 يوم $ +0.0025838874 +12.71% 90 يوم $ +0.004826344906754455 +31.14%

تحليل سعر Larissa Blockchain (LRS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Larissa Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01946262$ 0.01946262 $ 0.01946262 24 ساعة مرتفع $ 0.02081623$ 0.02081623 $ 0.02081623 عالية طوال الوقت $ 0.371259$ 0.371259 $ 0.371259 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -19.22%

معلومات سوق Larissa Blockchain (LRS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: