سعر Larissa Blockchain (LRS)
سعر Larissa Blockchain (LRS) المباشر لليوم هو USD 0.02032734. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.72K. يتم تحديث سعر LRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Larissa Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53K
- تغيير سعر Larissa Blockchain خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.19M
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خلال اليوم، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ -0.00028888129267272 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ -0.0084912035 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ +0.0025838874 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Larissa Blockchain مقابل USD هو $ +0.004826344906754455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00028888129267272
|-1.40%
|30 يوم
|$ -0.0084912035
|-41.77%
|60 يوم
|$ +0.0025838874
|+12.71%
|90 يوم
|$ +0.004826344906754455
|+31.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Larissa Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-1.40%
-19.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Larissa Blockchain is an innovative platform featuring a Silo S3 compatible decentralized storage system and LRSNodes, designed for enhanced security and efficient data management.
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