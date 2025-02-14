سعر Lara (LARA)
سعر Lara (LARA) المباشر لليوم هو USD 0.0023439. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lara الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 814.05
- تغيير سعر Lara خلال اليوم هو +4.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lara مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
+4.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.
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