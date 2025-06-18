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سعر LAOS Network (LAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00782905 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M . يتم تحديث سعر LAOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LAOS Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LAOS Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 319.67M

أداء سعر LAOS Network (LAOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ +0.0000172928 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ -0.0010028065 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ -0.01308994870873354 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000172928 +0.22% 60 يوم $ -0.0010028065 -12.80% 90 يوم $ -0.01308994870873354 -62.57%

تحليل سعر LAOS Network (LAOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LAOS Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.080053$ 0.080053 $ 0.080053 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق LAOS Network (LAOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: