سعر LAOS Network (LAOS)
سعر LAOS Network (LAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00782905. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M. يتم تحديث سعر LAOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LAOS Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LAOS Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 319.67M
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خلال اليوم، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ +0.0000172928 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ -0.0010028065 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LAOS Network مقابل USD هو $ -0.01308994870873354 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000172928
|+0.22%
|60 يوم
|$ -0.0010028065
|-12.80%
|90 يوم
|$ -0.01308994870873354
|-62.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LAOS Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LAOS is the first Layer 1 protocol connected without bridges to Ethereum, Polygon and other EVM-compatible chains, capable of offloading more than 20% of all their transactions. It enables unlimited NFT minting on these networks at lower costs, bypassing native gas fees. This approach eliminates the need for bridges or wrapped currencies while maintaining compatibility with existing DApps. LAOS is being used by games, metaverses and RWA creators to mint assets in their millions, and merge Free-2-Play mechanics with web3.
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