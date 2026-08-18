سعر LandX Governance Token اليوم

السعر المباشر لمشروع LandX Governance Token (LNDX) اليوم هو $ 0.01317675، مع تغير بنسبة 2.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LNDX الحالي إلى USD هو $ 0.01317675 لكل LNDX.

يحتل LandX Governance Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 174,251، مع عرض متداول قدره 13.22M LNDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LNDX بين $ 0.01271531 (أدنى) و$ 0.01749393 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.58، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01271531.

على المدى القصير، تحرك LNDX بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-4.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.54K.

معلومات سوق LandX Governance Token (LNDX)

القيمة السوقية $ 174.25K$ 174.25K $ 174.25K الحجم (24 ساعة) $ 8.54K$ 8.54K $ 8.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 946.99K$ 946.99K $ 946.99K إمداد دورة التداول 13.22M 13.22M 13.22M إجمالي العرض 70,868,053.760063 70,868,053.760063 70,868,053.760063

القيمة السوقية الحالية لـ LandX Governance Token هي $ 174.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.54K. العرض المتداول لـ LNDX يبلغ 13.22M، مع إجمالي عرض 70868053.760063. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 946.99K.