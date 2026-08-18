سعر Landwolf on AVAX اليوم

السعر المباشر لمشروع Landwolf on AVAX (WOLF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOLF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOLF.

يحتل Landwolf on AVAX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,976، مع عرض متداول قدره 690.00B WOLF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOLF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOLF بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-9.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Landwolf on AVAX (WOLF)

القيمة السوقية $ 125.98K$ 125.98K $ 125.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.98K$ 125.98K $ 125.98K إمداد دورة التداول 690.00B 690.00B 690.00B إجمالي العرض 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Landwolf on AVAX هي $ 125.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOLF يبلغ 690.00B، مع إجمالي عرض 690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.98K.