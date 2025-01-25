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سعر Landtorn Shard (SHARD) المباشر لليوم هو USD 0.00314232 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Landtorn Shard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97 - تغيير سعر Landtorn Shard خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Landtorn Shard (SHARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Landtorn Shard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Landtorn Shard مقابل USD هو $ -0.0000284467 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Landtorn Shard مقابل USD هو $ -0.0003175575 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Landtorn Shard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.25% 30 يوم $ -0.0000284467 -0.90% 60 يوم $ -0.0003175575 -10.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Landtorn Shard (SHARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Landtorn Shard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00313135$ 0.00313135 $ 0.00313135 24 ساعة مرتفع $ 0.00316495$ 0.00316495 $ 0.00316495 عالية طوال الوقت $ 0.112579$ 0.112579 $ 0.112579 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) +8.16%

معلومات سوق Landtorn Shard (SHARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: