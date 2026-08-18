سعر LandRocker اليوم

السعر المباشر لمشروع LandRocker (LRT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LRT.

يحتل LandRocker حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,225، مع عرض متداول قدره 2.33B LRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00878056، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LRT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LandRocker (LRT)

القيمة السوقية $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K إمداد دورة التداول 2.33B 2.33B 2.33B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LandRocker هي $ 54.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LRT يبلغ 2.33B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.23K.