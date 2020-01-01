توكنوميكس Landlord Ronald ($LANDLORD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Landlord Ronald ($LANDLORD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Landlord Ronald ($LANDLORD) Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life الموقع الرسمي: https://www.landlord-ronald.xyz اشتر $LANDLORD الآن!

توكنوميكس Landlord Ronald ($LANDLORD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Landlord Ronald ($LANDLORD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 91.15K $ 91.15K $ 91.15K إجمالي العرض: $ 824.00M $ 824.00M $ 824.00M العرض المتداول: $ 824.00M $ 824.00M $ 824.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 91.15K $ 91.15K $ 91.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02057193 $ 0.02057193 $ 0.02057193 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00005309 $ 0.00005309 $ 0.00005309 السعر الحالي: $ 0.00011077 $ 0.00011077 $ 0.00011077 معرفة المزيد عن سعر Landlord Ronald ($LANDLORD)

توكنوميكس Landlord Ronald ($LANDLORD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Landlord Ronald ($LANDLORD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $LANDLORD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $LANDLORD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $LANDLORD، استكشف السعر المباشر لتوكن $LANDLORD!

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