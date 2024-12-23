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سعر Landlord Ronald ($LANDLORD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.86K . يتم تحديث سعر $LANDLORD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Landlord Ronald الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.08K - تغيير سعر Landlord Ronald خلال اليوم هو +5.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.00M

أداء سعر Landlord Ronald ($LANDLORD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.74% 30 يوم $ 0 -44.76% 60 يوم $ 0 -70.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Landlord Ronald ($LANDLORD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Landlord Ronald: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02057193$ 0.02057193 $ 0.02057193 تغير السعر (1 ساعة) +2.95% تغير السعر (1يوم) +5.74% تغير السعر (7 أيام) -18.96%

معلومات سوق Landlord Ronald ($LANDLORD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: