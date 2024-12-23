سعر Landlord Ronald ($LANDLORD)
سعر Landlord Ronald ($LANDLORD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.86K. يتم تحديث سعر $LANDLORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Landlord Ronald الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.08K
- تغيير سعر Landlord Ronald خلال اليوم هو +5.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.00M
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خلال اليوم، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Landlord Ronald مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.74%
|30 يوم
|$ 0
|-44.76%
|60 يوم
|$ 0
|-70.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Landlord Ronald: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.95%
+5.74%
-18.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life
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