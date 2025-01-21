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سعر Lander (TCL) المباشر لليوم هو USD 0.00412699 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lander الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 945.21 - تغيير سعر Lander خلال اليوم هو +5.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lander (TCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lander مقابل USD هو $ +0.0002234 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lander مقابل USD هو $ -0.0007444103 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lander مقابل USD هو $ -0.0010360478 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lander مقابل USD هو $ -0.0023860492456166355 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002234 +5.72% 30 يوم $ -0.0007444103 -18.03% 60 يوم $ -0.0010360478 -25.10% 90 يوم $ -0.0023860492456166355 -36.63%

تحليل سعر Lander (TCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lander: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00390359$ 0.00390359 $ 0.00390359 24 ساعة مرتفع $ 0.00415498$ 0.00415498 $ 0.00415498 عالية طوال الوقت $ 0.01007665$ 0.01007665 $ 0.01007665 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +5.72% تغير السعر (7 أيام) -0.37%

معلومات سوق Lander (TCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: