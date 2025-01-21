سعر Lander (TCL)
سعر Lander (TCL) المباشر لليوم هو USD 0.00412699. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TCL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lander الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 945.21
- تغيير سعر Lander خلال اليوم هو +5.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lander مقابل USD هو $ +0.0002234 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lander مقابل USD هو $ -0.0007444103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lander مقابل USD هو $ -0.0010360478 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lander مقابل USD هو $ -0.0023860492456166355 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002234
|+5.72%
|30 يوم
|$ -0.0007444103
|-18.03%
|60 يوم
|$ -0.0010360478
|-25.10%
|90 يوم
|$ -0.0023860492456166355
|-36.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lander: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+5.72%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The TCL token is the utility token of The Cursed Land game
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