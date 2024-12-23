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سعر Land Wu (LANDWU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 964.39K . يتم تحديث سعر LANDWU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Land Wu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.69K - تغيير سعر Land Wu خلال اليوم هو -5.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T

أداء سعر Land Wu (LANDWU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.76% 30 يوم $ 0 +68.05% 60 يوم $ 0 +158.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Land Wu (LANDWU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Land Wu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.04% تغير السعر (1يوم) -5.76% تغير السعر (7 أيام) -47.49%

معلومات سوق Land Wu (LANDWU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: