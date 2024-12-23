سعر Land Wu (LANDWU)
سعر Land Wu (LANDWU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 964.39K. يتم تحديث سعر LANDWU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Land Wu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.69K
- تغيير سعر Land Wu خلال اليوم هو -5.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Land Wu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.76%
|30 يوم
|$ 0
|+68.05%
|60 يوم
|$ 0
|+158.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Land Wu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.04%
-5.76%
-47.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Land Wu, the legendary Boys Club character who effortlessly blends Chinese astrology, animal elements, and degen culture.
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