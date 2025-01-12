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سعر LANA THE SOL GIRL (LANA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.46K . يتم تحديث سعر LANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LANA THE SOL GIRL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.31 - تغيير سعر LANA THE SOL GIRL خلال اليوم هو -2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 324.30M

أداء سعر LANA THE SOL GIRL (LANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LANA THE SOL GIRL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LANA THE SOL GIRL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LANA THE SOL GIRL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LANA THE SOL GIRL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.57% 30 يوم $ 0 -94.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LANA THE SOL GIRL (LANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LANA THE SOL GIRL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00105655$ 0.00105655 $ 0.00105655 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) -18.07%

معلومات سوق LANA THE SOL GIRL (LANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: