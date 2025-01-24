سعر Lampapuy (LPP)
سعر Lampapuy (LPP) المباشر لليوم هو USD 0.00003723. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.61K. يتم تحديث سعر LPP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lampapuy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 778.87
- تغيير سعر Lampapuy خلال اليوم هو -12.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ +0.0000091937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ +0.0000047837 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ -0.0007691473071618936 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.61%
|30 يوم
|$ +0.0000091937
|+24.69%
|60 يوم
|$ +0.0000047837
|+12.85%
|90 يوم
|$ -0.0007691473071618936
|-95.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lampapuy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
-12.61%
-15.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.
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