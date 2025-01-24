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سعر Lampapuy (LPP) المباشر لليوم هو USD 0.00003723 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.61K . يتم تحديث سعر LPP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lampapuy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 778.87 - تغيير سعر Lampapuy خلال اليوم هو -12.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Lampapuy (LPP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ +0.0000091937 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ +0.0000047837 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lampapuy مقابل USD هو $ -0.0007691473071618936 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.61% 30 يوم $ +0.0000091937 +24.69% 60 يوم $ +0.0000047837 +12.85% 90 يوم $ -0.0007691473071618936 -95.38%

تحليل سعر Lampapuy (LPP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lampapuy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003277$ 0.00003277 $ 0.00003277 24 ساعة مرتفع $ 0.0000427$ 0.0000427 $ 0.0000427 عالية طوال الوقت $ 0.00939172$ 0.00939172 $ 0.00939172 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) -12.61% تغير السعر (7 أيام) -15.68%

معلومات سوق Lampapuy (LPP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: