توكنوميكس LambosForVirgins (VIRGIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LambosForVirgins (VIRGIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LambosForVirgins (VIRGIN) LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. الموقع الرسمي: https://lambosforvirgins.com/ اشتر VIRGIN الآن!

توكنوميكس LambosForVirgins (VIRGIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LambosForVirgins (VIRGIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 194.24K $ 194.24K $ 194.24K إجمالي العرض: $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M العرض المتداول: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 294.65K $ 294.65K $ 294.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00569195 $ 0.00569195 $ 0.00569195 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00032922 $ 0.00032922 $ 0.00032922 معرفة المزيد عن سعر LambosForVirgins (VIRGIN)

توكنوميكس LambosForVirgins (VIRGIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LambosForVirgins (VIRGIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIRGIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIRGIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIRGIN، استكشف السعر المباشر لتوكن VIRGIN!

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