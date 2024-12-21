احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VIRGIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VIRGIN.

سعر LambosForVirgins (VIRGIN) المباشر لليوم هو USD 0.00420703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M . يتم تحديث سعر VIRGIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LambosForVirgins الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K - تغيير سعر LambosForVirgins خلال اليوم هو +7.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 590.00M

أداء سعر LambosForVirgins (VIRGIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ +0.00030877 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ +0.0036804756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030877 +7.92% 30 يوم $ +0.0036804756 +87.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LambosForVirgins (VIRGIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LambosForVirgins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00384923$ 0.00384923 $ 0.00384923 24 ساعة مرتفع $ 0.00421478$ 0.00421478 $ 0.00421478 عالية طوال الوقت $ 0.00569195$ 0.00569195 $ 0.00569195 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +7.92% تغير السعر (7 أيام) -3.23%

معلومات سوق LambosForVirgins (VIRGIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: