سعر LambosForVirgins (VIRGIN)
سعر LambosForVirgins (VIRGIN) المباشر لليوم هو USD 0.00420703. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M. يتم تحديث سعر VIRGIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LambosForVirgins الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K
- تغيير سعر LambosForVirgins خلال اليوم هو +7.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 590.00M
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خلال اليوم، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ +0.00030877 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ +0.0036804756 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LambosForVirgins مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030877
|+7.92%
|30 يوم
|$ +0.0036804756
|+87.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LambosForVirgins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+7.92%
-3.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.
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