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سعر Lambda Markets (LMDA) المباشر لليوم هو USD 0.00564991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LMDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lambda Markets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 759.91 - تغيير سعر Lambda Markets خلال اليوم هو -10.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lambda Markets (LMDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.000630123122011278 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.0021873298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.0021897881 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.004874547144278047 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000630123122011278 -10.03% 30 يوم $ -0.0021873298 -38.71% 60 يوم $ -0.0021897881 -38.75% 90 يوم $ -0.004874547144278047 -46.31%

تحليل سعر Lambda Markets (LMDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lambda Markets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00526126$ 0.00526126 $ 0.00526126 24 ساعة مرتفع $ 0.00629883$ 0.00629883 $ 0.00629883 عالية طوال الوقت $ 0.740094$ 0.740094 $ 0.740094 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -10.03% تغير السعر (7 أيام) -16.46%

معلومات سوق Lambda Markets (LMDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: