سعر Lambda Markets (LMDA)
سعر Lambda Markets (LMDA) المباشر لليوم هو USD 0.00564991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LMDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lambda Markets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 759.91
- تغيير سعر Lambda Markets خلال اليوم هو -10.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LMDA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LMDA.
خلال اليوم، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.000630123122011278 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.0021873298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.0021897881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lambda Markets مقابل USD هو $ -0.004874547144278047 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000630123122011278
|-10.03%
|30 يوم
|$ -0.0021873298
|-38.71%
|60 يوم
|$ -0.0021897881
|-38.75%
|90 يوم
|$ -0.004874547144278047
|-46.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lambda Markets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-10.03%
-16.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LMDA token holders are able to: - Access Lambda 2.0: purchase LMDA tokens to activate platform subscriptions and features - Earn rewards: lock LMDA tokens to earn tiered discounts on platform features and subscriptions. Refer friends + family to receive generous rebates. - Accrue value: naturally accrue value as the number of platform users grow via our deflationary token market. - Pay trading fees: LMDA tokens are the ‘gas’ fee for the Lambda 2.0 trade engine further increasing the token’s value.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LMDA إلى AUD
A$0.009039856
|1 LMDA إلى GBP
￡0.0045764271
|1 LMDA إلى EUR
€0.0054239136
|1 LMDA إلى USD
$0.00564991
|1 LMDA إلى MYR
RM0.0252550977
|1 LMDA إلى TRY
₺0.2012497942
|1 LMDA إلى JPY
¥0.8811034645
|1 LMDA إلى RUB
₽0.564426009
|1 LMDA إلى INR
₹0.4891692078
|1 LMDA إلى IDR
Rp92.6214605904
|1 LMDA إلى PHP
₱0.330519735
|1 LMDA إلى EGP
￡E.0.2839644766
|1 LMDA إلى BRL
R$0.0340689573
|1 LMDA إلى CAD
C$0.0081358704
|1 LMDA إلى BDT
৳0.6888935263
|1 LMDA إلى NGN
₦8.7731237489
|1 LMDA إلى UAH
₴0.2385956993
|1 LMDA إلى VES
Bs0.30509514
|1 LMDA إلى PKR
Rs1.5755339026
|1 LMDA إلى KZT
₸2.997277255
|1 LMDA إلى THB
฿0.192661931
|1 LMDA إلى TWD
NT$0.1849215543
|1 LMDA إلى CHF
Fr0.0051414181
|1 LMDA إلى HKD
HK$0.0439562998
|1 LMDA إلى MAD
.د.م0.0566120982