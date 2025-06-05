سعر Lambda (LAMB)
سعر Lambda (LAMB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.96K. يتم تحديث سعر LAMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lambda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Lambda خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.86B
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خلال اليوم، كان سعر Lambda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lambda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lambda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lambda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|+74.41%
|60 يوم
|$ 0
|+68.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lambda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.00%
+852.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lambda Network is a fast, advanced and scalable Web 3 infrastructure with blockchain and data storage capabilities provides data availability layer and on-chain NFT storage. The blockchain of Lambda Network is based on Cosmos SDK and Tendermint, will support EVM and Solidity smart contracts that users can freely deploy. Lambda Storage will provide secure and high-speed data storage services for on-chain NFTs.
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