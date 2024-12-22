سعر Lamas Finance (LMF)
سعر Lamas Finance (LMF) المباشر لليوم هو USD 0.01677776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.80K. يتم تحديث سعر LMF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lamas Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K
- تغيير سعر Lamas Finance خلال اليوم هو -0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.38M
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خلال اليوم، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ -0.0024067696 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ -0.0015127633 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ -0.004089670631832072 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.47%
|30 يوم
|$ -0.0024067696
|-14.34%
|60 يوم
|$ -0.0015127633
|-9.01%
|90 يوم
|$ -0.004089670631832072
|-19.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lamas Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.43%
-0.47%
-10.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.
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