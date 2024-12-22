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سعر Lamas Finance (LMF) المباشر لليوم هو USD 0.01677776 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.80K . يتم تحديث سعر LMF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lamas Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر Lamas Finance خلال اليوم هو -0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.38M

أداء سعر Lamas Finance (LMF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ -0.0024067696 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ -0.0015127633 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lamas Finance مقابل USD هو $ -0.004089670631832072 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.47% 30 يوم $ -0.0024067696 -14.34% 60 يوم $ -0.0015127633 -9.01% 90 يوم $ -0.004089670631832072 -19.59%

تحليل سعر Lamas Finance (LMF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lamas Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01590129$ 0.01590129 $ 0.01590129 24 ساعة مرتفع $ 0.01702808$ 0.01702808 $ 0.01702808 عالية طوال الوقت $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 تغير السعر (1 ساعة) +1.43% تغير السعر (1يوم) -0.47% تغير السعر (7 أيام) -10.81%

معلومات سوق Lamas Finance (LMF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: