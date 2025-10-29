معلومات سعر LAMANAN (LAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) -16.73% تغير السعر (7 أيام) -16.73%

سعر LAMANAN (LAMA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAMA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAMA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAMA -0.56% على مدار الساعة الماضية، -3.62% على مدار 24 ساعة، و -16.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LAMANAN (LAMA)

القيمة السوقية $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K إمداد دورة التداول 999.82M 999.82M 999.82M إجمالي العرض 999,823,276.425877 999,823,276.425877 999,823,276.425877

القيمة السوقية الحالية لـ LAMANAN هي $ 5.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAMA يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999823276.425877. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.43K.