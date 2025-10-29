سعر LAMA Trust Coin V2 المباشر اليوم هو 0.00110404 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VLAMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VLAMA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر LAMA Trust Coin V2 المباشر اليوم هو 0.00110404 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VLAMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VLAMA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

السعر المباشر لـ 1 VLAMA إلى USD:

$0.00110399
$0.00110399$0.00110399
-7.70%1D
مخطط أسعار LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:43:48 (UTC+8)

معلومات سعر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00110107
$ 0.00110107$ 0.00110107
24 ساعة منخفض
$ 0.00119827
$ 0.00119827$ 0.00119827
24 ساعة مرتفع

$ 0.00110107
$ 0.00110107$ 0.00110107

$ 0.00119827
$ 0.00119827$ 0.00119827

$ 0.00509577
$ 0.00509577$ 0.00509577

$ 0.0005811
$ 0.0005811$ 0.0005811

+0.09%

-7.69%

+50.70%

+50.70%

سعر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00110404. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VLAMA بين أدنى سعر $ 0.00110107 وأعلى سعر $ 0.00119827، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVLAMA على الإطلاق هو $ 0.00509577، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0005811.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VLAMA +0.09% على مدار الساعة الماضية، -7.69% على مدار 24 ساعة، و +50.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$ 220.38K
$ 220.38K$ 220.38K

--
----

$ 220.38K
$ 220.38K$ 220.38K

199.61M
199.61M 199.61M

199,608,881.2169811
199,608,881.2169811 199,608,881.2169811

القيمة السوقية الحالية لـ LAMA Trust Coin V2 هي $ 220.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VLAMA يبلغ 199.61M، مع إجمالي عرض 199608881.2169811. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 220.38K.

سجل سعر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LAMA Trust Coin V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LAMA Trust Coin V2 مقابل USD هو $ -0.0003006876 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LAMA Trust Coin V2 مقابل USD هو $ -0.0008114841 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LAMA Trust Coin V2 مقابل USD هو $ -0.000817542376448142 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.69%
30 يوم$ -0.0003006876-27.23%
60 يوم$ -0.0008114841-73.50%
90 يوم$ -0.000817542376448142-42.54%

ما هو LAMA Trust Coin V2 ( VLAMA )

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

المصدر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

توقعات سعر LAMA Trust Coin V2 (USD)

كم ستكون قيمة LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة LAMA Trust Coin V2.

تحقق الآن من توقعات سعر LAMA Trust Coin V2!

عملة VLAMA إلى العملات المحلية

توكنوميكس LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VLAMA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

كم يساوي LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) اليوم؟
سعر VLAMA المباشر في USD هو USD 0.00110404، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VLAMA إلى USD الحالي؟
سعر VLAMA إلى USD الحالي هو $ 0.00110404. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ LAMA Trust Coin V2 ؟
القيمة السوقية لعملة VLAMA هي $ 220.38K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VLAMA؟
العرض المتداول لتوكن VLAMA هو 199.61M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VLAMA؟
حقق VLAMA سعرًا قياسيًا قدره 0.00509577 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VLAMA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0005811 VLAMA.
ما هو حجم تداول VLAMA؟
حجم تداول VLAMA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VLAMA هذا العام؟
قد يرتفع VLAMA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VLAMA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:43:48 (UTC+8)

تحديثات LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,040.01
$3,999.56
$0.04339
$196.42
$3.1646
