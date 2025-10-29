معلومات سعر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00110107 $ 0.00110107 $ 0.00110107 24 ساعة منخفض $ 0.00119827 $ 0.00119827 $ 0.00119827 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00110107$ 0.00110107 $ 0.00110107 24 ساعة مرتفع $ 0.00119827$ 0.00119827 $ 0.00119827 عالية طوال الوقت $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 أدنى سعر $ 0.0005811$ 0.0005811 $ 0.0005811 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -7.69% تغير السعر (7 أيام) +50.70% تغير السعر (7 أيام) +50.70%

سعر LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00110404. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VLAMA بين أدنى سعر $ 0.00110107 وأعلى سعر $ 0.00119827، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVLAMA على الإطلاق هو $ 0.00509577، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0005811.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VLAMA +0.09% على مدار الساعة الماضية، -7.69% على مدار 24 ساعة، و +50.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

القيمة السوقية $ 220.38K$ 220.38K $ 220.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 220.38K$ 220.38K $ 220.38K إمداد دورة التداول 199.61M 199.61M 199.61M إجمالي العرض 199,608,881.2169811 199,608,881.2169811 199,608,881.2169811

القيمة السوقية الحالية لـ LAMA Trust Coin V2 هي $ 220.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VLAMA يبلغ 199.61M، مع إجمالي عرض 199608881.2169811. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 220.38K.