سعر LakeViewMeta (LVM)
سعر LakeViewMeta (LVM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 196.18K. يتم تحديث سعر LVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LakeViewMeta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 842.44
- تغيير سعر LakeViewMeta خلال اليوم هو +1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 917.88M
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خلال اليوم، كان سعر LakeViewMeta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LakeViewMeta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LakeViewMeta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LakeViewMeta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.38%
|30 يوم
|$ 0
|+17.96%
|60 يوم
|$ 0
|+47.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LakeViewMeta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.71%
+1.38%
-21.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LakeView-Meta (LVM) is an open-world metaverse, available on PC and Android, that combines multi-chain capability with P2E/C2E gaming, NFTs, staking, with future plans for a launch pad and more
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