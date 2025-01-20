سعر Lair Staked KAIA (STKAIA)
سعر Lair Staked KAIA (STKAIA) المباشر لليوم هو USD 0.229389. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKAIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lair Staked KAIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.12
- تغيير سعر Lair Staked KAIA خلال اليوم هو -5.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ -0.0138643477658823 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ -0.0059581498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ +0.1370607074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ +0.10099613825642094 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0138643477658823
|-5.69%
|30 يوم
|$ -0.0059581498
|-2.59%
|60 يوم
|$ +0.1370607074
|+59.75%
|90 يوم
|$ +0.10099613825642094
|+78.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lair Staked KAIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.69%
+9.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lair is the next generation liquid staking solution built for Kaia KIP-163: CnStakingV3 - providing a simple way and diverse options to get rewards on KAIA tokens. By staking with Lair, KAIA tokens remain liquid and can be used across a range of DeFi applications, getting extra rewards. Kaia is the new merge chain by Klaytn and Finschia. It is the first decentralized liquid staking solution that distributes deposit to multiple validators.
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