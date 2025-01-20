احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKAIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKAIA.

سعر Lair Staked KAIA (STKAIA) المباشر لليوم هو USD 0.229389 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKAIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lair Staked KAIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.12 - تغيير سعر Lair Staked KAIA خلال اليوم هو -5.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lair Staked KAIA (STKAIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ -0.0138643477658823 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ -0.0059581498 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ +0.1370607074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lair Staked KAIA مقابل USD هو $ +0.10099613825642094 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0138643477658823 -5.69% 30 يوم $ -0.0059581498 -2.59% 60 يوم $ +0.1370607074 +59.75% 90 يوم $ +0.10099613825642094 +78.66%

تحليل سعر Lair Staked KAIA (STKAIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lair Staked KAIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.220056$ 0.220056 $ 0.220056 24 ساعة مرتفع $ 0.243254$ 0.243254 $ 0.243254 عالية طوال الوقت $ 0.408696$ 0.408696 $ 0.408696 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.69% تغير السعر (7 أيام) +9.19%

معلومات سوق Lair Staked KAIA (STKAIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: