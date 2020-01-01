توكنوميكس Laine Staked SOL (LAINESOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Laine Staked SOL (LAINESOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Laine Staked SOL (LAINESOL) A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. الموقع الرسمي: https://stake.laine.one اشتر LAINESOL الآن!

توكنوميكس Laine Staked SOL (LAINESOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Laine Staked SOL (LAINESOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.27M $ 28.27M $ 28.27M إجمالي العرض: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K العرض المتداول: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.27M $ 28.27M $ 28.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,044.04 $ 1,044.04 $ 1,044.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 8.18 $ 8.18 $ 8.18 السعر الحالي: $ 216.85 $ 216.85 $ 216.85 معرفة المزيد عن سعر Laine Staked SOL (LAINESOL)

توكنوميكس Laine Staked SOL (LAINESOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Laine Staked SOL (LAINESOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAINESOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAINESOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAINESOL، استكشف السعر المباشر لتوكن LAINESOL!

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