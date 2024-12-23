سعر Laine Staked SOL (LAINESOL)
سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) المباشر لليوم هو USD 215.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.11M. يتم تحديث سعر LAINESOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Laine Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.78
- تغيير سعر Laine Staked SOL خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 130.36K
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خلال اليوم، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ -1.8658805426518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ -61.6575377390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ +15.5870136120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.8658805426518
|-0.85%
|30 يوم
|$ -61.6575377390
|-28.61%
|60 يوم
|$ +15.5870136120
|+7.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Laine Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
-0.85%
-16.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.
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