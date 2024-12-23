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سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) المباشر لليوم هو USD 215.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.11M . يتم تحديث سعر LAINESOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Laine Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.78 - تغيير سعر Laine Staked SOL خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 130.36K

أداء سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ -1.8658805426518 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ -61.6575377390 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ +15.5870136120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.8658805426518 -0.85% 30 يوم $ -61.6575377390 -28.61% 60 يوم $ +15.5870136120 +7.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Laine Staked SOL (LAINESOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Laine Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 210.9$ 210.9 $ 210.9 24 ساعة مرتفع $ 225.34$ 225.34 $ 225.34 عالية طوال الوقت $ 1,044.04$ 1,044.04 $ 1,044.04 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -16.22%

معلومات سوق Laine Staked SOL (LAINESOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: