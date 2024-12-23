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سعر Laine Staked SOL (LAINESOL)

USD

مخطط سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) المباشر

$215.42
$215.42$215.42
-0.80%(1D)

سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) لليوم

سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) المباشر لليوم هو USD 215.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.11M. يتم تحديث سعر LAINESOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Laine Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.78
- تغيير سعر Laine Staked SOL خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 130.36K

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أداء سعر Laine Staked SOL (LAINESOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ -1.8658805426518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ -61.6575377390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ +15.5870136120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Laine Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.8658805426518-0.85%
30 يوم$ -61.6575377390-28.61%
60 يوم$ +15.5870136120+7.23%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Laine Staked SOL (LAINESOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Laine Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 210.9
$ 210.9$ 210.9

$ 225.34
$ 225.34$ 225.34

$ 1,044.04
$ 1,044.04$ 1,044.04

+1.26%

-0.85%

-16.22%

معلومات سوق Laine Staked SOL (LAINESOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 28.11M
$ 28.11M$ 28.11M

$ 248.78
$ 248.78$ 248.78

130.36K
130.36K 130.36K

ما هو Laine Staked SOL ( LAINESOL )

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

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المصدر Laine Staked SOL (LAINESOL)

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1 LAINESOL إلى AUD
A$342.5973
1 LAINESOL إلى GBP
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1 LAINESOL إلى EUR
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1 LAINESOL إلى USD
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1 LAINESOL إلى MYR
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1 LAINESOL إلى TRY
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1 LAINESOL إلى JPY
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1 LAINESOL إلى RUB
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1 LAINESOL إلى INR
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1 LAINESOL إلى IDR
Rp3,475,322.0941
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￡E.10,963.1136
1 LAINESOL إلى BRL
R$1,310.0576
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