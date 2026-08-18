سعر LAIKA the Cosmodog اليوم

السعر المباشر لمشروع LAIKA the Cosmodog (LAIKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAIKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAIKA.

يحتل LAIKA the Cosmodog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 122,701، مع عرض متداول قدره 1.00T LAIKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAIKA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAIKA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LAIKA the Cosmodog (LAIKA)

القيمة السوقية $ 122.70K$ 122.70K $ 122.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 122.70K$ 122.70K $ 122.70K إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LAIKA the Cosmodog هي $ 122.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAIKA يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.70K.