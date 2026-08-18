سعر Laika AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Laika AI (LKI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LKI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LKI.

يحتل Laika AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,646.47، مع عرض متداول قدره 428.23M LKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LKI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03639983، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LKI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-69.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Laika AI (LKI)

القيمة السوقية $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K إمداد دورة التداول 428.23M 428.23M 428.23M إجمالي العرض 999,999,978.0 999,999,978.0 999,999,978.0

القيمة السوقية الحالية لـ Laika AI هي $ 16.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LKI يبلغ 428.23M، مع إجمالي عرض 999999978.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.08K.