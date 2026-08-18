سعر Lady Marian اليوم

السعر المباشر لمشروع Lady Marian (MARIAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARIAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARIAN.

يحتل Lady Marian حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 732,023، مع عرض متداول قدره 1.00B MARIAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARIAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00804868، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARIAN بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-26.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.33K.

معلومات سوق Lady Marian (MARIAN)

القيمة السوقية $ 732.02K$ 732.02K $ 732.02K الحجم (24 ساعة) $ 66.33K$ 66.33K $ 66.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 732.02K$ 732.02K $ 732.02K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lady Marian هي $ 732.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.33K. العرض المتداول لـ MARIAN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 732.02K.