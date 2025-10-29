معلومات سعر Lack Of Memes (MEMELESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001993 $ 0.00001993 $ 0.00001993 24 ساعة منخفض $ 0.00002106 $ 0.00002106 $ 0.00002106 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001993$ 0.00001993 $ 0.00001993 24 ساعة مرتفع $ 0.00002106$ 0.00002106 $ 0.00002106 عالية طوال الوقت $ 0.00152836$ 0.00152836 $ 0.00152836 أدنى سعر $ 0.00001993$ 0.00001993 $ 0.00001993 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -4.52% تغير السعر (7 أيام) -15.83% تغير السعر (7 أيام) -15.83%

سعر Lack Of Memes (MEMELESS) في الوقت الحقيقي هو $0.00002006. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMELESS بين أدنى سعر $ 0.00001993 وأعلى سعر $ 0.00002106، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMELESS على الإطلاق هو $ 0.00152836، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001993.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMELESS 0.00% على مدار الساعة الماضية، -4.52% على مدار 24 ساعة، و -15.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lack Of Memes (MEMELESS)

القيمة السوقية $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K إمداد دورة التداول 999.76M 999.76M 999.76M إجمالي العرض 999,756,423.08257 999,756,423.08257 999,756,423.08257

القيمة السوقية الحالية لـ Lack Of Memes هي $ 20.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMELESS يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999756423.08257. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.06K.