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سعر LABSV2 (LABSV2) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 214.38K . يتم تحديث سعر LABSV2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LABSV2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.28K - تغيير سعر LABSV2 خلال اليوم هو -4.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.13B

أداء سعر LABSV2 (LABSV2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.22% 30 يوم $ 0 +1.27% 60 يوم $ 0 +1.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LABSV2 (LABSV2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LABSV2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.142463$ 0.142463 $ 0.142463 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -4.22% تغير السعر (7 أيام) -23.07%

معلومات سوق LABSV2 (LABSV2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: