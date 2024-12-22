سعر LABSV2 (LABSV2)
سعر LABSV2 (LABSV2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 214.38K. يتم تحديث سعر LABSV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LABSV2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.28K
- تغيير سعر LABSV2 خلال اليوم هو -4.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.13B
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خلال اليوم، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LABSV2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.22%
|30 يوم
|$ 0
|+1.27%
|60 يوم
|$ 0
|+1.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LABSV2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-4.22%
-23.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Labs is disrupting real estate investments in the largest asset class through the world’s first end to end real estate investment ecosystem by fractionalizing real estate investments. Powered by the LABS ecosystem token through decentralized finance (DeFi) and governance. LABS tokens are utility tokens with the G.A.I.N.S. model, namely governance, access (to projects), Incentives, nomination (rights) and staking (for rewards).
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