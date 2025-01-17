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سعر LABS Protocol (LABS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LABS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LABS Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.10K - تغيير سعر LABS Protocol خلال اليوم هو +3.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LABS Protocol (LABS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.04% 30 يوم $ 0 -21.35% 60 يوم $ 0 -2.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LABS Protocol (LABS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LABS Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.264276$ 0.264276 $ 0.264276 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +3.04% تغير السعر (7 أيام) +4.20%

معلومات سوق LABS Protocol (LABS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: