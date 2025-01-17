سعر LABS Protocol (LABS)
سعر LABS Protocol (LABS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LABS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LABS Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.10K
- تغيير سعر LABS Protocol خلال اليوم هو +3.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LABS Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.04%
|30 يوم
|$ 0
|-21.35%
|60 يوم
|$ 0
|-2.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LABS Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+3.04%
+4.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LABS is a fully token utility from Monsta Labs. You can join our raffle, auction, and buy NFT with $LABS. The only way you can get $LABS is to stake Monsta Potion, Monsta Scientist NFTs, or buy $LABS directly in our Monsta DEX
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