احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LABI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LABI.

سعر LabradorBitcoin (LABI) المباشر لليوم هو USD 0.00363485 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LABI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LabradorBitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.94 - تغيير سعر LabradorBitcoin خلال اليوم هو +6.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LabradorBitcoin (LABI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ +0.00022113 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ +0.0034455815 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ -0.0013457207 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ -0.0031489527417066295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00022113 +6.48% 30 يوم $ +0.0034455815 +94.79% 60 يوم $ -0.0013457207 -37.02% 90 يوم $ -0.0031489527417066295 -46.41%

تحليل سعر LabradorBitcoin (LABI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LabradorBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00336558$ 0.00336558 $ 0.00336558 24 ساعة مرتفع $ 0.00368248$ 0.00368248 $ 0.00368248 عالية طوال الوقت $ 0.03818986$ 0.03818986 $ 0.03818986 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) +6.48% تغير السعر (7 أيام) +17.49%

معلومات سوق LabradorBitcoin (LABI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: