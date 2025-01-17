سعر LabradorBitcoin (LABI)
سعر LabradorBitcoin (LABI) المباشر لليوم هو USD 0.00363485. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LABI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LabradorBitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.94
- تغيير سعر LabradorBitcoin خلال اليوم هو +6.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LABI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LABI.
خلال اليوم، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ +0.00022113 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ +0.0034455815 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ -0.0013457207 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LabradorBitcoin مقابل USD هو $ -0.0031489527417066295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022113
|+6.48%
|30 يوم
|$ +0.0034455815
|+94.79%
|60 يوم
|$ -0.0013457207
|-37.02%
|90 يوم
|$ -0.0031489527417066295
|-46.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LabradorBitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
+6.48%
+17.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LabradorBitcoin, $LABI stares into your soul and waits for you to let him into your heart. The world's most popular dog is now available as the world's most popular meme coin! LABI is cute, LABI is love, LABI is loyal. $LABI is the world's first charity meme coin, the crypto sensation that combines humor, community and potential profit with charity!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LABI إلى AUD
A$0.0058521085
|1 LABI إلى GBP
￡0.0029442285
|1 LABI إلى EUR
€0.0035258045
|1 LABI إلى USD
$0.00363485
|1 LABI إلى MYR
RM0.016356825
|1 LABI إلى TRY
₺0.1291462205
|1 LABI إلى JPY
¥0.5651101295
|1 LABI إلى RUB
₽0.376643157
|1 LABI إلى INR
₹0.314705313
|1 LABI إلى IDR
Rp59.587695384
|1 LABI إلى PHP
₱0.2130385585
|1 LABI إلى EGP
￡E.0.18319644
|1 LABI إلى BRL
R$0.0219908425
|1 LABI إلى CAD
C$0.005234184
|1 LABI إلى BDT
৳0.441925063
|1 LABI إلى NGN
₦5.65291872
|1 LABI إلى UAH
₴0.153317973
|1 LABI إلى VES
Bs0.1962819
|1 LABI إلى PKR
Rs1.013905059
|1 LABI إلى KZT
₸1.928287925
|1 LABI إلى THB
฿0.1252205825
|1 LABI إلى TWD
NT$0.1196229135
|1 LABI إلى CHF
Fr0.0033077135
|1 LABI إلى HKD
HK$0.028279133
|1 LABI إلى MAD
.د.م0.036566591