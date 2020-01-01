توكنوميكس LABEL AI (LBL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LABEL AI (LBL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LABEL AI (LBL) LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem. الموقع الرسمي: https://label.foundation/ الوثيقة البيضاء: https://label-foundation.gitbook.io/label-whitepaper-en-2.0 اشتر LBL الآن!

توكنوميكس LABEL AI (LBL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LABEL AI (LBL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M إجمالي العرض: $ 2.93B $ 2.93B $ 2.93B العرض المتداول: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04601612 $ 0.04601612 $ 0.04601612 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00107922 $ 0.00107922 $ 0.00107922 السعر الحالي: $ 0.00134511 $ 0.00134511 $ 0.00134511 معرفة المزيد عن سعر LABEL AI (LBL)

توكنوميكس LABEL AI (LBL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LABEL AI (LBL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LBL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LBL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LBL، استكشف السعر المباشر لتوكن LBL!

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