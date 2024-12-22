سعر LABEL AI (LBL)
سعر LABEL AI (LBL) المباشر لليوم هو USD 0.00243659. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M. يتم تحديث سعر LBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LABEL AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 800.43K
- تغيير سعر LABEL AI خلال اليوم هو +3.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B
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خلال اليوم، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ +0.0000197163 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ -0.0003032601 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ -0.0001400974570862593 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.64%
|30 يوم
|$ +0.0000197163
|+0.81%
|60 يوم
|$ -0.0003032601
|-12.44%
|90 يوم
|$ -0.0001400974570862593
|-5.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LABEL AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+3.64%
-15.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.
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