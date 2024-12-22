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سعر LABEL AI (LBL) المباشر لليوم هو USD 0.00243659 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M . يتم تحديث سعر LBL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LABEL AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 800.43K - تغيير سعر LABEL AI خلال اليوم هو +3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B

أداء سعر LABEL AI (LBL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ +0.0000197163 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ -0.0003032601 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LABEL AI مقابل USD هو $ -0.0001400974570862593 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.64% 30 يوم $ +0.0000197163 +0.81% 60 يوم $ -0.0003032601 -12.44% 90 يوم $ -0.0001400974570862593 -5.43%

تحليل سعر LABEL AI (LBL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LABEL AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00227112$ 0.00227112 $ 0.00227112 24 ساعة مرتفع $ 0.00248397$ 0.00248397 $ 0.00248397 عالية طوال الوقت $ 0.04601612$ 0.04601612 $ 0.04601612 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +3.64% تغير السعر (7 أيام) -15.21%

معلومات سوق LABEL AI (LBL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: