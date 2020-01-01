توكنوميكس Labda (LAB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Labda (LAB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Labda (LAB) Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain’s security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda’s mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress. الموقع الرسمي: https://www.labda.org/ الوثيقة البيضاء: https://labda.gitbook.io/introduction اشتر LAB الآن!

توكنوميكس Labda (LAB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Labda (LAB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03628371 $ 0.03628371 $ 0.03628371 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00024915 $ 0.00024915 $ 0.00024915 معرفة المزيد عن سعر Labda (LAB)

توكنوميكس Labda (LAB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Labda (LAB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAB، استكشف السعر المباشر لتوكن LAB!

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