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سعر Labda (LAB) المباشر لليوم هو USD 0.01843116 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84M . يتم تحديث سعر LAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Labda الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 200.94K - تغيير سعر Labda خلال اليوم هو +7.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Labda (LAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Labda مقابل USD هو $ +0.00124985 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Labda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Labda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Labda مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00124985 +7.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Labda (LAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Labda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01261705$ 0.01261705 $ 0.01261705 24 ساعة مرتفع $ 0.02747285$ 0.02747285 $ 0.02747285 عالية طوال الوقت $ 0.03628371$ 0.03628371 $ 0.03628371 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) +7.27% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Labda (LAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: