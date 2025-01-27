سعر La Coin (LAC)
سعر La Coin (LAC) المباشر لليوم هو USD 0.01503173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق La Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.35
- تغيير سعر La Coin خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر La Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر La Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر La Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر La Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر La Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.07%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is LaChain? LaChain is a secure, fast, and reliable blockchain designed with Latin American users in mind. Experienced cryptocurrency companies have teamed up to develop this decentralized network, which benefits users throughout Latin America. La Chain network's native currency is called La Coin (LAC). What Makes LaChain Unique? LaChain enables the creation of ERC-20 tokens, which can be utilized as native tokens for blockchain-based applications. These tokens can be used for various activities, including management of the respective applications, the payment of trading fees, and the storage of value in the case of stablecoins. However, because transactions are still being recorded on the LaChain blockchain, gas fees for transactions are still paid in LAC. LaChain Roadmap The LaChain roadmap includes the deployment of a network bridge that will link the blockchain to other networks, a DAO governance structure, and an eventual switch to POS as a consensus mechanism. What can LaCoin (LAC) be Used For? The native token used to power the La Chain network and carry out transactions is called LaCoin (LAC). LAC covers transaction gas costs on the LaChain blockchain as a utility token.
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