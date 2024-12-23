سعر LA (LA)
سعر LA (LA) المباشر لليوم هو USD 0.02646237. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.61M. يتم تحديث سعر LA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.48
- تغيير سعر LA خلال اليوم هو -4.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.68M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LA.
خلال اليوم، كان سعر LA مقابل USD هو $ -0.00111569344707139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LA مقابل USD هو $ +0.0120122567 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LA مقابل USD هو $ +0.0164599593 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00111569344707139
|-4.04%
|30 يوم
|$ +0.0120122567
|+45.39%
|60 يوم
|$ +0.0164599593
|+62.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-4.04%
-22.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LATOKEN is a blockchain protocol and platform for creating and trading asset tokens. The LATOKEN protocol transforms access to capital, and enables cryptocurrencies to be widely used in the real economy by making real assets tradable in crypto. It allows cryptoholders to diversify their portfolio by getting access to tokens linked to the price of real assets. LAToken enables asset owners to unlock the value of assets by creating and selling their asset tokens. LAToken is a #1 asset tokenization project by market cap with more than $16 million raised from 9000+ cryptoholders. Platform is already operational: it allows trading tokenized shares of Apple, Tesla, Google and other blue chips, as well as gold, oil and real estate ETFs via crypto. Meanwhile, LAT is about to be listed on 4 major crypto exchanges. LAT Crypto Research team of 4 McKinsey and Deutsche Bank alumni forecasts the project to tokenize and trade assets worth $1.2 tn by 2025, while the value of assets tokenized globally is expected to reach $5 tn. LAT Token Sale allows crypto community to accelerate bridging of real and crypto economies. Join Token Sale now to get your bonus.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LA إلى AUD
A$0.0420751683
|1 LA إلى GBP
￡0.0209052723
|1 LA إلى EUR
€0.0251392515
|1 LA إلى USD
$0.02646237
|1 LA إلى MYR
RM0.119080665
|1 LA إلى TRY
₺0.9312108003
|1 LA إلى JPY
¥4.1424193998
|1 LA إلى RUB
₽2.7200670123
|1 LA إلى INR
₹2.2477137078
|1 LA إلى IDR
Rp426.8123596011
|1 LA إلى PHP
₱1.5570458508
|1 LA إلى EGP
￡E.1.3464053856
|1 LA إلى BRL
R$0.1608912096
|1 LA إلى CAD
C$0.0378411891
|1 LA إلى BDT
৳3.1492866537
|1 LA إلى NGN
₦40.9632195126
|1 LA إلى UAH
₴1.1053331949
|1 LA إلى VES
Bs1.34958087
|1 LA إلى PKR
Rs7.3361628351
|1 LA إلى KZT
₸13.8400841337
|1 LA إلى THB
฿0.905013054
|1 LA إلى TWD
NT$0.8634671331
|1 LA إلى CHF
Fr0.0235515093
|1 LA إلى HKD
HK$0.2056126149
|1 LA إلى MAD
.د.م0.2651529474