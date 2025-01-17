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سعر L3USD (L3USD) المباشر لليوم هو USD 0.14301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر L3USD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق L3USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69 - تغيير سعر L3USD خلال اليوم هو +2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر L3USD (L3USD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ +0.0029899 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ -0.0758737552 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ -0.0992329371 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ -0.13475769382456107 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0029899 +2.14% 30 يوم $ -0.0758737552 -53.05% 60 يوم $ -0.0992329371 -69.38% 90 يوم $ -0.13475769382456107 -48.51%

تحليل سعر L3USD (L3USD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر L3USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.137397$ 0.137397 $ 0.137397 24 ساعة مرتفع $ 0.143442$ 0.143442 $ 0.143442 عالية طوال الوقت $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) +2.14% تغير السعر (7 أيام) +7.99%

معلومات سوق L3USD (L3USD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: