سعر L3USD (L3USD)
سعر L3USD (L3USD) المباشر لليوم هو USD 0.14301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر L3USD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق L3USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69
- تغيير سعر L3USD خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ +0.0029899 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ -0.0758737552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ -0.0992329371 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر L3USD مقابل USD هو $ -0.13475769382456107 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0029899
|+2.14%
|30 يوم
|$ -0.0758737552
|-53.05%
|60 يوم
|$ -0.0992329371
|-69.38%
|90 يوم
|$ -0.13475769382456107
|-48.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر L3USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+2.14%
+7.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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￡0.1158381
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$0.14301
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RM0.643545
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Rp2,344.4258544
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￡E.7.207704
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R$0.8652105
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C$0.2059344
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৳17.3871558
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₦222.409152
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₴6.0321618
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Bs7.72254
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Rs39.8912094
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₸75.866805
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฿4.9266945
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NT$4.7064591
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Fr0.1301391
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HK$1.1126178
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