سعر L2VE INU (L2VE)
سعر L2VE INU (L2VE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر L2VE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق L2VE INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.65K
- تغيير سعر L2VE INU خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-23.71%
|60 يوم
|$ 0
|-5.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر L2VE INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-1.18%
+3.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cupid Inu has landed on BASE! His mission is to scatter as much $L2VE as possible. For this mission he travels from one L2 blockchain to the next.
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