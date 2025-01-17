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سعر L2VE INU (L2VE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر L2VE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق L2VE INU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.65K - تغيير سعر L2VE INU خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر L2VE INU (L2VE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر L2VE INU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.18% 30 يوم $ 0 -23.71% 60 يوم $ 0 -5.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر L2VE INU (L2VE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر L2VE INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00350081$ 0.00350081 $ 0.00350081 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) +3.09%

معلومات سوق L2VE INU (L2VE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: