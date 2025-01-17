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سعر L24AI AGENT (L24AI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 431.85K . يتم تحديث سعر L24AI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق L24AI AGENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.70K - تغيير سعر L24AI AGENT خلال اليوم هو -12.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر L24AI AGENT (L24AI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر L24AI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر L24AI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر L24AI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر L24AI AGENT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر L24AI AGENT (L24AI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر L24AI AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00226277$ 0.00226277 $ 0.00226277 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -12.47% تغير السعر (7 أيام) +11.46%

معلومات سوق L24AI AGENT (L24AI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: