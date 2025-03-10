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سعر L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998382 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.55M . يتم تحديث سعر FRXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق L2 Standard Bridged frxUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 456.62K - تغيير سعر L2 Standard Bridged frxUSD خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.76M

أداء سعر L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر L2 Standard Bridged frxUSD مقابل USD هو $ +0.00252702 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر L2 Standard Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر L2 Standard Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر L2 Standard Bridged frxUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00252702 +0.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر L2 Standard Bridged frxUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99218$ 0.99218 $ 0.99218 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: