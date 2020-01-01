توكنوميكس Kyros Restaked SOL (KYSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kyros Restaked SOL (KYSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. الموقع الرسمي: https://kyros.fi اشتر KYSOL الآن!

توكنوميكس Kyros Restaked SOL (KYSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kyros Restaked SOL (KYSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.83M $ 33.83M $ 33.83M إجمالي العرض: $ 160.61K $ 160.61K $ 160.61K العرض المتداول: $ 160.61K $ 160.61K $ 160.61K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.83M $ 33.83M $ 33.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 344.77 $ 344.77 $ 344.77 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 السعر الحالي: $ 210.64 $ 210.64 $ 210.64 معرفة المزيد عن سعر Kyros Restaked SOL (KYSOL)

توكنوميكس Kyros Restaked SOL (KYSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kyros Restaked SOL (KYSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KYSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KYSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KYSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن KYSOL!

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