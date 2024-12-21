سعر Kyros Restaked SOL (KYSOL)
سعر Kyros Restaked SOL (KYSOL) المباشر لليوم هو USD 216.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.68M. يتم تحديث سعر KYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kyros Restaked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.80K
- تغيير سعر Kyros Restaked SOL خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.88K
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خلال اليوم، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ -0.3580170792436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ -51.0828363960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.3580170792436
|-0.16%
|30 يوم
|$ -51.0828363960
|-23.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyros Restaked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-0.16%
-16.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.
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