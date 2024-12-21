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سعر Kyros Restaked SOL (KYSOL) المباشر لليوم هو USD 216.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.68M . يتم تحديث سعر KYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kyros Restaked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.80K - تغيير سعر Kyros Restaked SOL خلال اليوم هو -0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 67.88K

أداء سعر Kyros Restaked SOL (KYSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ -0.3580170792436 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ -51.0828363960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyros Restaked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.3580170792436 -0.16% 30 يوم $ -51.0828363960 -23.63% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kyros Restaked SOL (KYSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyros Restaked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 214.01$ 214.01 $ 214.01 24 ساعة مرتفع $ 232.24$ 232.24 $ 232.24 عالية طوال الوقت $ 303.68$ 303.68 $ 303.68 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) -16.11%

معلومات سوق Kyros Restaked SOL (KYSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: