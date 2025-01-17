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سعر Kyro (KYRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.85K . يتم تحديث سعر KYRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kyro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.12K - تغيير سعر Kyro خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Kyro (KYRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kyro (KYRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) +6.34%

معلومات سوق Kyro (KYRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: