سعر Kyro (KYRO)
سعر Kyro (KYRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.85K. يتم تحديث سعر KYRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kyro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.12K
- تغيير سعر Kyro خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-1.03%
+6.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing KYRO: The First Dragon of the Kaspaverse 🐉🚀 Welcome to KYRO, a trailblazing meme coin built on the KRC-20 network, combining innovation, artistry, and a powerful mission. As the First Dragon of the Kaspaverse, KYRO is the only token that allocates 10% of all donations towards funding smart contracts on Kaspa, further advancing its groundbreaking technology. KYRO is a project like no other, featuring 100% original art and a rich, immersive backstory that brings its legend to life. Backed by a dedicated team of developers working tirelessly, KYRO is determined to climb to the #1 spot, aiming to rival the likes of KANGO and NACHO. Why a dragon? Because no creature symbolizes power and dominance like an apex predator. With lightning-fast transactions, low fees, and scalability, KYRO embodies the strength and superiority of its namesake. Its ambitious roadmap includes DeFi integration, exclusive collectibles, and a merchandise release to unite the community. KYRO is more than a token; it’s a movement. 100% community-driven and built for the future, it’s set to redefine the crypto space. The First Dragon has awakened—join the flight to greatness! #KYRO #KRC20 #Kaspa
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