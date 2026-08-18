سعر Kyrgyz Som Stablecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) اليوم هو $ 0.01143172، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KGST الحالي إلى USD هو $ 0.01143172 لكل KGST.

يحتل Kyrgyz Som Stablecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,139,881، مع عرض متداول قدره 538.21M KGST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KGST بين $ 0.0113949 (أدنى) و$ 0.01150124 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01245301، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01117502.

على المدى القصير، تحرك KGST بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 806.90K.

معلومات سوق Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

القيمة السوقية $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M الحجم (24 ساعة) $ 806.90K$ 806.90K $ 806.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.14M$ 6.14M $ 6.14M إمداد دورة التداول 538.21M 538.21M 538.21M إجمالي العرض 538,206,510.0 538,206,510.0 538,206,510.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kyrgyz Som Stablecoin هي $ 6.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 806.90K. العرض المتداول لـ KGST يبلغ 538.21M، مع إجمالي عرض 538206510.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.14M.