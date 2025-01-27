سعر Kyberdyne (KBD)
سعر Kyberdyne (KBD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kyberdyne الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.26K
- تغيير سعر Kyberdyne خلال اليوم هو -2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kyberdyne مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyberdyne مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyberdyne مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyberdyne مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.95%
|30 يوم
|$ 0
|+118.63%
|60 يوم
|$ 0
|+120.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyberdyne: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.85%
-2.95%
+85.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kyberdyne is a DBG (Deck-Building Game) with a Rogue-like mechanism built by an AAA game studio. Kyberdyne brings high quality gaming elements to blockchain game players, enabling them to build their own dream team and earn unique rewards.
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