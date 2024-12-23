سعر Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)
سعر Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) المباشر لليوم هو USD 0.527837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.51M. يتم تحديث سعر KNCL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kyber Network Crystal Legacy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.73K
- تغيير سعر Kyber Network Crystal Legacy خلال اليوم هو +2.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.32M
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خلال اليوم، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ +0.01353549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ -0.0284026978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ +0.1099127653 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01353549
|+2.63%
|30 يوم
|$ -0.0284026978
|-5.38%
|60 يوم
|$ +0.1099127653
|+20.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyber Network Crystal Legacy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+2.63%
-20.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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