احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KNCL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KNCL.

سعر Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) المباشر لليوم هو USD 0.527837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.51M . يتم تحديث سعر KNCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kyber Network Crystal Legacy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.73K - تغيير سعر Kyber Network Crystal Legacy خلال اليوم هو +2.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.32M

أداء سعر Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ +0.01353549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ -0.0284026978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ +0.1099127653 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyber Network Crystal Legacy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01353549 +2.63% 30 يوم $ -0.0284026978 -5.38% 60 يوم $ +0.1099127653 +20.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyber Network Crystal Legacy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.505025$ 0.505025 $ 0.505025 24 ساعة مرتفع $ 0.542635$ 0.542635 $ 0.542635 عالية طوال الوقت $ 5.8$ 5.8 $ 5.8 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) +2.63% تغير السعر (7 أيام) -20.81%

معلومات سوق Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: